Leo Valencia visita la concentración de la “Roja” y avisa que “es difícil que vuelva a la U”

Leonardo Valencia ha disputado nueve partidos por la selección chilena. El volante, que integró el plantel que fue finalista de la Copa Confederaciones y estuvo en las eliminatorias a Rusia 2018, aprovechó sus vacaciones en Brasil para visitar la concentración de sus ex compañeros en Río de Janeiro.

El jugador, que no ha estado en la selección desde que Reinaldo Rueda asumió como DT, tuvo una temporada algo irregular en Botafogo. Disputó tan sólo ocho partidos, en los cuales no anotó goles y se le terminó el contrato con el club. Por su rendimiento decidieron no renovarle.

Ante esta situación, el jugador se encuentra buscando club en Brasil y al ser consultado por su posibilidad de retornar a la Universidad de Chile, club en el que militó por última vez en 2015-2016, indicó que “es difícil que vuelva a la U”.