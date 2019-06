Federico Valverde sobre Vidal: “Por algo ha ganado todo lo que ha logrado”

Federico Valverde, jugador del Real Madrid, elogió a Arturo Vidal justo en la previa del partido con Uruguay, pero aprovechó de levantar a su selección. El charrúa afirmó que el duelo que se disputará hoy "va a ser un gran partido. Son dos buenas selecciones, obviamente que Uruguay siempre es de las más destacadas y Chile por algo ganó las anteriores".

Chile y Uruguay disputan el primer lugar del Grupo C a las 19:00 en el Maracaná. También analizó el nivel futbolístico de Arturo Vidal, a quien se ha enfrentado en la Liga de España. "Sabemos del potencial que tiene, no sólo por lo hecho en Barcelona sino por lo que hizo en sus anteriores clubes, por algo ha ganado todo lo que ha logrado. Eso dice la calidad de jugador que es", señaló a As Chile.