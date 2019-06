Mauricio Isla hace una pausa en Copa América para saludar a Gala Caldirola en su tercer aniversario

Mientras todo Chile está concentrado para el partido frente a Uruguay, Mauricio Isla hizo una pausa en Brasil para tomarse el tiempo de saludar a su pareja Gala Caldirola en su tercer aniversario.

"FELICES 3 AÑOS JUNTOS MI VIDA ????

Me complace decirte que el amor que siento por ti se ha vuelto más grande y no tengo ninguna duda que estamos hechos para amarnos...Desde que estamos juntos no he dejado de descubrir que cada día es único y maravilloso para seguir disfrutando de este hermoso sentimiento a tu lado

TE AMOOOO @galadrielcaldirola", posteó el jugador nacional.

Por su parte, y a pesar de la distancia, la español también tuvo palabras para su amado. "Hoy es nuestro 3 aniversario @islaislamauricio4 ... No sabes lo que daría por tenerte frente a frente y poder decirte todo lo que siento, lo que deseo y lo que proyecto contigo! Eres mi gran amor... Mi compañero de vida... mi amor para siempre!!! Te amo con toda mi alma! Gracias por cada momento juntos! ?? #aniversario #tramo", escribió.