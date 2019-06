Duván Zapata, el delantero que amenaza a Chile y que dejó en la banca a Radamel Falcao

Ahora toca Colombia. La Selección Chilena saldrá a la cancha del Morumbí en Sao Paulo para enfrentar a los cafeteros por los cuartos de final de esta Copa América. El equipo liderado por James Rodríguez viene con campaña perfecta en la cita continental y con un fuerte poder ofensivo con Duván Zapata a la cabeza.

El atacante del Atalanta entró con todo. En el primer partido ante Argentina, el delantero ingresó los últimos diez minutos por el capitán Radamel Falcao. Le bastaron sólo cinco para anotar el 2-0 definitivo logrando la primera victoria del torneo. Pero Zapata tiene crédito. Fue el segundo máximo anotador del Calcio con 23 goles, superando a Cristiano Ronaldo que marcó 21. Actualmente, en Copa América también es el goleador de su equipo con 2 anotaciones.

Esta hambre de gol llevó a que el entrenador cafetero, Carlos Queiroz, decidiera que Duván Zapata entrara de titular por Radamel Falcao en el próximo partido, símbolo y capitán del equipo colombiano. Y eso que el exAtlético de Madrid no ha tenido una mala temporada, ya que marcó 15 goles con la camiseta del Mónaco.

Zapata, nacido en Cali, no siempre fue el delantero de temer que es ahora. Cuando era pequeño, su padre Óliver lo obligaba a jugar al arco, pero lo único que quería era meter goles, no atajarlos, ya que tenía como referentes a Didier Drogba y a Zlatan Ibrahimovic. El caleño no fue citado por José Pekerman, extécnico de Colombia, para el Mundial de Rusia el año 2018, lo que provocó la tristeza del jugador. Hoy el jugador está viviendo su revancha.

Esta nueva versión de la selección colombiana con Queiroz a la cabeza ilusiona. Es que la última Copa América que se adjudicó Colombia fue el año 2001 cuando se realizó en tierras cafeteras. ¿Por qué ilusiona? Porque ahí fue la última vez en que el seleccionado ganó sus tres partidos del grupo tras vencer a Chile, Ecuador y Venezuela. Este año fue ante Argentina, Paraguay y Catar, rivales más complicados que en ese entonces.