Arturo Vidal posó con la camiseta del Flamengo en Río de Janeiro

Arturo Vidal cumplió uno de sus anhelos. El mediocampista de la Selección Chilena posó con la camiseta del Flamengo. Es que el 'King' ha reiterado en varias ocasiones sus ganas de jugar en uno de los equipos más populares de Brasil.

A través de su cuenta de Instagram, Vidal subió una imagen en la que sale con la nueva indumentaria del 'Mengao' y con el número '8' y el nombre 'Vidal' impreso atrás en la camiseta.

"¡Muchas gracias Flamengo por este hermoso regalo!", escribió el volante del Barcelona en la red social.

Anteriormente, el nacido en Colo Colo mostró sus ganas de jugar por el equipo de Río de Janeiro. "Me encanta el fútbol brasileño y me gustaría jugar algún día en ese país. Me gustaría jugar en Flamengo, que es un equipo apasionado como yo, que tiene una gran hinchada, donde aman el fútbol como yo", dijo en DirecTV.