Nicolás Jarry y su triunfo ante Pablo Cuevas: "Estuve muy sólido"

Luego de su triunfo ante Pablo Cuevas (44° del ranking ATP), el tenista nacional Nicolás Jarry (55°) se refirió al juego mostrado que le valió su pase a los octavos de final del ATP 250 de Eastbourne.

"Fue un partido en el que estuve muy sólido, sobre todo en el primer set. Después Pablo empezó a sacar muy bien y no me dio ooprtunidades y se definió en el tie break, donde saqué bien y devolví bien un punto y eso fue clave", dijo el nieto de Jaime Fillol a radio Cooperativa.

La 'Torre' chilena también analizó la superficie del torneo (pasto), lo que sirve como preparación para lo que será Wimbledon la próxima semana. "Es una superficie donde tienes que usar la cancha a tu favor, jugar con la cancha, donde tú no tienes que hacer todo. Me estoy sintiendo mejor, mucho más cómodo que la primera semana y estoy muy contento por el partido de hoy, para seguir sumando horas en cancha antes de Wimbledon", agregó. "La verdad es que estoy sabiendo acomodarme a la velocidad del pasto y al tipo de pique, eso es clave. No todas las canchas son iguales, como en arcilla", cerró el tenista nacional.