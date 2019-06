Capitana de la Selección de Estados Unidos: "No voy a ir a la puta Casa Blanca"

La capitana de la selección femenina de Estados Unidos, Megan Rapinoe, afirmó que no irá a la Casa Blanca si llegan a ser campeonas en el mundial no irá a saludar al presidente de su país.

Al parecer las rencillas con el mandatario de ese país viene desde 2016. Ese año Rapinoe se unió al jugador de la NFL Colin Kaepernick, quien se hizo conocido por protestar contra la violencia ejercida por los policias y el racismo, en su país arrodillándose al momento del Himno.

"No he experimentado la brutalidad policial, ni racismo, ni nada parecido a ver el cuerpo de un familiar muerto en la calle. Pero no puedo permanecer como si nada cuando hay gente en este país que tiene que lidiar con este tipo de cosas. No hay forma perfecta de protestar. Sé que nada de lo que haga aliviará el dolor de esas familias, pero siento que arrodillarme durante el himno nacional es la forma correcta de proceder y haré lo que sea para ser parte de la solución", escribió en aquel entonces la jugadora en The Players Tribune.

Debido a esa actitud, la US Soccer inventó una regla para obligar a todos los jugadores a escuchar el himno de pie. Desde aquella normativa, Rapinoe tuvo que dejar de hacerlo. Sin embargo, la seleccionada decidió no cantarlo, ni poner su mano en el escudo.

Esta protesta de Rapinoe fue preochada por Donald Trump, quien la calificó de "poco apropiada".

Fue entonces que la jugadora no dudó en responder: "No voy a ir a la puta Casa Blanca. Tampoco nos van a invitar, lo dudo", advirtió.