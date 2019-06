Doble de Messi se defiende tras ser acusado de tener sexo con 23 mujeres: "No jueguen con la credibilidad de la gente"

Reza Paratesh, el imitador iraní de Lionel Messi, salió a desmentir todo. Es que varios portales internacionales lanzaron la noticia de que el hombre había sido denunciado por 23 mujeres por haberles mentido acerca de su identidad para luego tener sexo con ellas.

Según el "Messi iraní" como es conocido, fue producto de una fake news. Por lo mismo, Paratesh subió un video a sus redes sociales desmintiendo todo. "Una noticia falsa ha sido tendencia en redes sociales con respecto a que dormí con 23 mujeres porque pensaron que era Lionel Messi. Por favor, no jueguen con la reputación y la credibilidad de la gente", dijo el hombre que imita al astro del Barcelona.

"Todos somos conscientes del hecho de que si le pasara algo a alguien habría protestas y eso me llevaría a ser procesado. Sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionales. So esta noticia fuera cierta ya estaría en la cárcelo. No la crean, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente y asegurarme de limpiar mi nombre", agregó Paratesh.

Además, uno de sus grandes dolores es que todavía no puede conocer a Lionel Messi y piensa que el argentino ni siquiera sabe que él existe.