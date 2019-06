Chapita: “Ante Colombia tenemos que hacer un partido redondo”

El viernes a las 19:00 Chile se jugará el paso a semis frente al único equipo que ha ganado todos sus partidos en la Copa América. José Pedro Fuenzalida se refirió al duelo y reconoció que no será fácil la clasificación. “Creo que todos los partidos han sido importantes, por lo que significa cada uno, pero el de ahora es el más importante del que tenemos que jugar. Es un rival que viene muy bien. Nosotros tenemos la ilusión y la necesidad de ganar este partido, porque queremos seguir avanzando y defender el título. Pero nos enfrentamos a un rival que demostró en la fase de grupos que viene muy fuerte, que lo ha hecho bien, que viene con confianza. Entonces, si queremos pensar en avanzar, tenemos que hacer un gran partido. Es un rival al que no podemos dejar jugar, tenemos que nosotros dominar el partido y ser muy precisos. No podemos dejar detalles al azar si queremos seguir avanzando”, lanzó.

Luego, sin querer avisó que el planteamiento ante los cafeteros será diferente. “En este, por las condiciones del rival, el planteamiento va a ser distinto”, señaló. Sin embargo, reculó de inmediato: “Si el técnico lo decide así, eso está en evaluación obviamente, pero por lo que se juega y la necesidad de ganar vamos a hacer todo para salir adelante y para ganar este partido”, dijo el seleccionado.

Por último, defendió a Gonzalo Jara por el “cariñito” que le hizo al hincha que invadió la cancha en el partido con Uruguay. “Es algo que no corresponde que pase en un partido. A nosotros como jugadores, cuando entra alguien a la cancha, nos genera cierto temor y la reacción de Gonzalo sabemos que es algo que no puede ser, pero lo comprendemos absolutamente, esperamos que no haya sanción. Él (Jara) se siente agredido, porque aparece un tipo que viene corriendo cerca de él y trata de ayudar a los guardias”, cerrró.