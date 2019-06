Carlos Queiroz sobre 'La Roja': "Ellos son los favoritos, defienden el título; nosotros no tenemos nada que perder"

15:43 El técnico de Colombia también destacó el juego de la selección chilena, pero expresó que no le teme.

El técnico de Colombia, Carlos Queiroz, anticipó el duelo de mañana contra 'La Roja' y aseguró que "ellos son los favoritos, defienden el título; nosotros no tenemos nada que perder".

El portugués también destacó el juego de la selección chilena, pero expresó que no le teme. "Es un equipo que tiene historia, mucha tradición de ganar, pero nadie me preocupa en Chile, lo único que me preocupa es que Colombia mañana tiene que salir mejorando y creciendo".

El estratega también tuvo palabras para referirse a Reinaldo Rueda y señaló que "lo conozco y admiro mucho, ellos también saben que enfrentan a una Colombia muy motivada, a un rival muy duro".

"Los cuartos de final, sin duda, son finales anticipadas, por la emoción y la técnica. Cuando llegas a cuartos, todos los partidos son finales anticipadas", finalizó Queiroz.