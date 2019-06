Rueda: "Nadie se quiere ir de la selección porque todos los quieren"

22:19 "Por eso hay jugadores como Coutinho, James o Alexis que no tuvieron un gran semestre, pero en su selección vuelven a ser ellos", señaló durante una conferencia de prensa.

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, adelantó en la presente jornada las claves del partido de este viernes ante Colombia, en el Arena Corinthians de Sao Paulo, por los cuartos de final de la Copa América ‘Brasil 2019’.

De entrada, el estratega del combinado nacional destacó la primera fase que realizó la escuadra que dirige el portugués Carlos Queiroz, con campaña perfecta tras vencer a Argentina, Qatar y Paraguay.

“Ha hecho una fase de grupos extraordinaria, mostrando la madurez que ha adquirido el equipo durante estos años, desde la época de Pekerman y ahora con Queiroz”, expresó.

"Sabemos que Colombia tiene un gran potencial que ha adquirido una gran dimensión en la colectividad y en lo individual en el caso de algunos jugadores", complementó.

Respecto a las palabras del seleccionador ‘cafetero’, que le cedió todo el favoritismo a Chile para el título al ser el bicampeón defensor, el ex técnico de Atlético Nacional y Flamengo indicó que “ustedes saben más de esto y a veces sobra. Para mí el favorito es Uruguay, lo sostengo desde Rusia. Son el quinto mejor del mundo y el único sudamericano que logra eso. Me sostengo en lo que dije”.

"Traspasar la presión es un juego muy viejo que debería cambiar. El candidato es Uruguay. Siempre el favorito es uno y el que gana es otro", agregó.

Rueda no confirmó esta noche el once que se medirá a los colombianos, donde suena un 4-3-3, y se limitó a decir que “repetir la formación de los primeros partidos es una de las posibilidades más factibles. Pero siempre debe haber un plan A, B o C. Esperamos que todas amanezcan bien y que podamos tener a todos a un 500 por ciento”.

En cuanto al factor mental, aspecto importante de cara a las fases de eliminación directa, el otrora seleccionador de Colombia, Honduras y Ecuador, Rueda señaló que “es determinante. Los estados de ánimo, toda esta mística y energía que se vive dentro de un equipo es vital. Chile tiene esa característica de que afronta estos torneos con intensidad. Hicieron un gran proceso en su formación clave con maestros como Bielsa y los que siguieron. Destaco siempre la intensidad. Hay que sacarlos de la cancha porque quieren seguir entrenando”.

Consultado por el estado del capitán Gary Medel, que salió con una molestia en el gemelo en el choque con Uruguay, el seleccionador nacional dijo que “está bien, trabajando y eso es muy bueno”.

Otro punto que destacó Rueda fue el buen semblante que ha mostrado Alexis defendiendo a la ‘Roja’, con un rendimiento superlativo, lejos de la opaca temporada que firmó con el Manchester United. “En la selección son otros, por el cariño, el afecto y más cuando has sido ganador y usas la camiseta desde la Sub 17. Todos son factores emocionales y el trato que se les da hace que ellos tengan esa reciprocidad”, expresó.

"Nadie se quiere ir de la selección porque todos los quieren. Por eso hay jugadores como Coutinho, James o Alexis que no tuvieron un gran semestre, pero en su selección vuelven a ser ellos", añadió.

Por último, el técnico de la ‘Roja’ comentó las sensaciones de enfrentar a su país, a quien dirigió de 2002 a 2004. “Siempre hay respeto y admiración, con muchos hay un vínculo más cercano. Me da satisfacción en haber contribuido en la formación de varios jugadores. Siempre tenemos que actuar con la razón y hoy nuestro trabajo es con Chile”, finalizó.