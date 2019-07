Roger Federer va por dos nuevos registros en Wimbledon

Hoy comienza el tercer Grand Slam del año en el All England Club de Londres. Roger Federer, el más ganador con 20 títulos de Grand Slams, ocho de ellos en Wimbledon, asoma como el gran favorito para la corona. Ese es uno de sus objetivos, ganar la copa por novena vez, para así agrandar su ventaja sobre Pete Sampras y el británico William Renshaw, ambos con siete coronas. Eso sí, está lejos de los 12 que ha ganado Rafael Nadal en Roland Garros.

Además de eso, Federer quiere alcanzar otro récord. Actualmente suma 95 triunfos en Wimbledon. Si llega a semifinales por decimatercera vez conseguirá las 100 victorias, siendo el primer tenista que consigue esa cifra en un mismo Grand Slam.

Pero si Federer asoma como favorito, Rafael Nadal no lo hace en un buen pie. El español se molestó por la particular fórmula que ocupa Wimbledon para definir a los cabeza de serie. No es por ranking ATP, sino que por rendimiento en la temporada de pasto, lo que dejó a Federer y a Novak Djokovic como los dos primeros preclasificados y a él tercero. Al español, como es sabido, el pasto no le viene tan bien como la tierra batida, aunque ya ha ganado en 2008 y 2010.

Los chilenos rompieron en Roland Garros una racha de 10 años sin dos nacionales en un Grand Slam y ahora Cristian Garin (35°) con Nicolás Jarry (55°) se repiten el plato. El "Tanque" enfrentará a Andrey Rublev (78°) y de avanzar chocaría en segunda ronda con Dominic Thiem (4°). Jarry, por su parte, jugará con el italiano Andreas Seppi (71°). Si triunfa, jugará con quien gane entre el argentino Guido Pella (26°) y el rumano Marius Copil (84°).