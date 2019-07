Comentarista deportivo argentino: "No quiero perder otra final con Chile"

10:13 Un analista de Fox Sports dijo que prefiere evitar un eventual cruce con la Roja. "Estoy podrido de que me gasten los chilenos, estoy harto de que me gasten los chilenos", dijo.

Daniel Avellaneda, comentarista del programa "Debate Final" de Fox Sports, dijo que prefiere evitar a Chile como rival en una eventual final de la Copa América.

Los trasandinos, se miden ante Brasil en las semifinales del torneo, en tanto que Chile, debe jugar con Perú, que eliminó a Uruguay en la tanda de penales.

Avellaneda planteó en el espacio televisivo que "no quiero perder otra final con Chile".

"Estoy podrido de que me gasten los chilenos, estoy harto de que me gasten los chilenos. No quiero saber más nada con los chilenos", dijo el comentarista.

En su análisis, Avellaneda además le endosó el favoritismo a la Roja en la llave de semifinales. "Chile está muy bien y Perú, si no era por el VAR, perdía 3-0. Si no hubiera estado el VAR, tres goles les hubieran hecho. Es un equipo limitado, que llegó por la ventana".