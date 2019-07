Arturo Vidal: “El sueño de nosotros es quedar en la historia como tricampeones”

Arturo Vidal está más mesurado. El volante de Chile advirtió que el partido de semifnal ante Perú no es una revancha, por la derrota en el amistoso que se disputó en Miami. “Es un partido de preparación. Lo que pasó son cosas del fútbol, no les tenemos nada de rabia. Este partido es diferente”, aclaró. Es más, afirmó que “en lo futbolístico no creo que haya rivalidad. Hay dos selecciones que sueñan con quedarse con esta copa, ellos quieren darle un título a su selección igual que nosotros”.

Pero también avisó que está la ilusión de traer un tercer trofeo a Chile. “El sueño de nosotros es salir campeón y quedar en la historia como tricampeones. Es difícil, esperamos hacer un partido perfecto con Perú y ver qué pasa en la final”, avisó.

También aprovechó de elogiar a Charles Aránguiz, el volante que ha deslumbrado y que es candidato a ser el mejor jugador del torneo. “Con Charly llevamos mucho tiempo jugando en el mediocampo, tiene mucha calidad para atacar y para defender. No habla mucho con las cámaras ni con la gente, pero es uno de los mejores del mundo. Me encanta la forma que tiene de enfrentar los partidos importantes. Para él va a ser importante volver por todo lo que hizo aquí (en Brasil)”, señaló.

El volante chileno además repasó a la prensa nacional y puso todas sus fichas en Reinaldo Rueda. “Es muy bueno el trabajo de Rueda, la calidad que tiene como persona, de manejar este grupo que siempre es difícil y él lo ha hecho muy bien. Nos pasaron muchas cosas después de la eliminación del mundial y él fue un hombre que tomó mucha responsabilidad”, partió diciendo.

Luego añadió que puede destacar muchas cosas como “aguantar a la prensa chilena, aguantó que te estén dando sin motivo, integró jugadores nuevos, tiene calma en momentos difíciles, nos dijo verdades mirándonos a los ojos. Nos dijo que no éramos los bicampeones, sino que los eliminados del mundial”.

Sobre el rival, reconoció que el jugador más peligroso es Paolo Guerrero porque “sabe jugar con cuatro defensas. Vamos a tratar de jugar mucho el balón de lado a lado”, dijo. “Perú ha mostrado mucho crecimiento después del mundial que tuvieron (...) Esperamos el miércoles demostrar todo lo que hemos trabajado”, añadió el King.

Luego explicó por qué genera tanta expectativa este duelo: “Son duelos muy trabados, son al máximo los partidos. Siempre son clásicos y hay mucha emoción, los siguen mucho estos partidos. Más en una semifinal, que te deja a puertas de una final que te puede dar un título. Va a ser difícil igual”.

También reconoció que hay muchas diferencias entre este este equipo y el que ganó la primera Copa América. “Ahí sólo teníamos hambre, no teníamos experiencia, ahora tenemos todo”, avisó.

También tuvo palabras para Gabriel Arias, quien pidió públicamente que no lo sigan insultando por redes sociales. “Le decimos que haga lo que le sabe hacer, lo que ha hecho en argentina. El equipo está con él, confiamos en sus capacidades, que aproveche estos momentos”, señaló.

Arturo Vidal y Charles Aránguiz están a una amarilla de perderse un eventual paso a la final, sin embargo, el Rey afirmó que no están preocupados de eso. "Con Aránguiz no estamos preocupados por una eventual suspensión. No importan las tarjetas amarillas, importa hacer el mejor partido de la Copa", dijo. “El plan no es entrar y pegar patadas, hay jugadas que son al límite y los mediocampistas tenemos más contacto con el rival, por eso estamos más cerca de cometer infracciones. El plan es hacer mucha presión jugar bien”, agregó.

Chile enfrenta el miércoles a Peru, por las semifinales de la Copa América a las 20:30.