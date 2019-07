Periodista argentino no quiere final con la Roja en Copa América: "Estoy podrido de que me gasten los chilenos"

17:54 Daniel Avellaneda comentó en un programa de Fox Sports que no le parece mala idea quedar eliminado frente a Brasil.

Aún no empiezan las semifinales de Copa América, pero tanto en Chile como en Argentina hay esperanza de que se repita una tercera final, aunque el periodista trasandino Daniel Avellaneda dejó en claro que lo que menos desea es un cruce con el cuadro de Reinaldo Rueda.

Avellaneda se sinceró en el programa Debate Final de Fox Sports Argentina. "No sé si nos convenga perder o no ahora, porque si llega a estar Chile en la final y la perdemos (...) yo no quiero perder más finales con Chile", reflexionó.

Al parecer el profesional está aburrido de las bromas que recibe."Yo no quiero saber nada de enfrentar a los chilenos en la final. Ya estoy podrido de que me gasten los chilenos, estoy harto. No quiero saber más nada con los chilenos. Déjalos ahí", agregó.

Además cree que Chile se meterá en la final eliminando a Perú: "Si no hubiera estado el VAR, tres goles le hacen a Perú. Es un equipo limitado, llegó por la ventana a este momento. Uruguay fue muy superior y perdió en los penales. Creo que los chilenos van a eliminar a Perú".