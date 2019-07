[VIDEO] Chistiane Endler: "Quiero llegar a ser la mejor arquera del mundo"

Tras su participación en el Mundial de fútbol Femenino en Francia, Christiane Endler estuvo en el programa Todos somos Técnicos del Canal del Fútbol donde habló de sus desafíos y metas a futuro.

"me gustaria llegar a ser la mejor arquera del mundo pero todavia me falta. Puedo mejorar el juego con el pie todavía, no sé, ser más consistente", le señaló la portera al periodista Manuel de Tezanos.

La guardameta del PSG femenino también habló de la relevancia de que las niñas se acerquen al fútbol y tengan referentes como ella y sus compañeras. "Es un honor que las niñas tengan no solo mi imagen sino las de todas que están jugando", comentó.

A pesar de que la deportista crea que le falta mejorar en su rendimiento, su colega José Luis Chilavert cree que la chilena es la número uno en su puesto. Así lo hizo saber el paraguayo en su cuenta de Twitter.