Messi y derrota argentina: “El árbitro les favoreció, Brasil maneja mucho en la Conmebol”

El delantero argentino Leo Messi criticó la actuación del árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano en la semifinal de la Copa América contra Brasil, disputada la pasada madrugada, porque, según él, favoreció a la ‘canarinha’ para lograr el triunfo (2-0) y apuntó que el país anfitrión “maneja mucho en la Conmebol”.

“Durante todo el partido el árbitro les favoreció a ellos, en todas las jugadas boludas que te van desquiciando y te van sacando del partido. Y luego las jugadas de los penaltis del Kun y de Otamendi… Se cansaron de pitar penaltis pelotudos en la Copa y hoy ni siquiera fueron al VAR en jugadas clarísimas”, denunció el jugador del Barça.

Messi no dudó en señalar el posible favoritismo hacia la selección anfitriona. “Brasil era el local y, hoy por hoy, ellos manejan mucho en la Conmebol, así se hace complicado. No es excusa porque hicimos un trabajo muy bueno, pero hay que decirlo también porque pasó, es una realidad y me duele que no se respete el trabajo que hicimos”, expuso.

En este sentido, solicitó a la Conmebol que “haga algo” con este tipo de arbitrajes como el de Zambrano. “Porque nosotros lo dimos todo para intentar pasar, pero no creo que haga nada porque lo maneja todo Brasil y está muy complicado”, reiteró el ‘10’ argentino.

Para Messi, Argentina fue “superior en todo momento”. “Estos chicos demostraron que están para grandes cosas. Ojalá se les deje crecer porque demostraron que tienen calidad para estar aquí y que realmente aman a la selección. Ojalá que les dejen crecer tranquilos. Hay muchas cosas positivas que sacar de esta Copa América. Nos vamos con la cabeza alta porque peleamos y fuimos superiores al rival”, subrayó.