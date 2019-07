Reinaldo Rueda y la derrota en la semifinal: "Quizás mentalmente quisimos jugar la final antes de resolver esta situación"

Ayer El DT de la Roja dijo que Perú resolvió rápido el partido ante Chile, y que la selección no mostró la agresividad que tuvo en otros encuentros del certamen. "Es toda mi responsabilidad. Cuando se pierde, hay que asumirlo. Tengo que ver en qué fallamos", indicó.

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, reconoció esta noche que su escuadra estuvo lejos de mostrar la agresividad de los partidos anteriores y se declaró sorprendido por el rendimiento desplegado por Perú, cuadro que terminó quedándose con el paso a la final de la Copa América con un inapelable 3-0 en el Arena do Gremio.

A la hora del análisis del pleito jugado en Porto Alegre, el estratega de origen colombiano declaró que "enfrentamos a un rival que resolvió el juego muy temprano. No entramos en el juego. Chile no mostró la agresividad que presentó en los partidos anteriores. Creo que intentamos y reaccionamos, pero ellos tenían ventaja psicológica del marcador. Y enfrentamos a un arquero que tuvo su mejor noche".

"Quizás mentalmente quisimos jugar la final antes de resolver esta situación, entramos pensando más en el domingo, no se si la situacion de evitar una tarjeta amarilla o una falta, pensando en la posibilidad de jugar la final que era la ilusión de todos. Y ahí nos sorprendió Perú, que fue muy oportuno. Este marcador no pasaba por la cabeza de ninguno de nosotros", complementó.

En la línea de la autocrítica, el técnico del ‘Equipo de Todos’ expresó que "estaban todas las condiciones climatológicas para que todo estuviera bien. No hay ninguna excusa respecto a eso. Solo creo que no hicimos un duelo fuerte y agresivo"

Además, el otrora seleccionador de Colombia, Honduras y Ecuador salió a defender la actuación en el certamen continental del arquero Gabriel Arias, quien fue blanco de críticas en la victoria sobre Ecuador y hoy tuvo una salida para el olvido en la jugada que terminó con el 2-0 parcial para los del Rímac.

"Gabriel (Arias) ha estado grandioso. Fue campeón con Racing en Argentina, y mostró un gran rendimiento. Por este resultado no me voy a ir al otro extremo. No voy a sacrificar a Gabriel. Su convocatoria era lo más esperado por todos. Hoy falló el colectivo", apuntó.

Respecto al oponente de esta noche, que fue claramente superior en el resumen, el oriundo de Cali señaló que "felicitamos a Perú por su gran colectivo. (Ricardo) Gareca ha logrado armar un gran conjunto y por eso logró llegar a la final".

Para finalizar, Rueda indicó que la imposibilidad de llegar a la final "es toda mi responsabilidad. Cuando se pierde, hay que asumirlo. Tengo que ver en qué fallamos, y esa evaluación la haré con equilibrio y sin calentura. Yo soy el responsable de asumir el proceso".