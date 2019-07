Baradit por el relato de Solabarrieta: “Fuiste insoportable”

Jorge Baradit se desahogó en Twitter. El escritor criticó el relato que realizó Fernando Solabarrieta en el partido de Chile con Perú.

Lo que desató molestia de Baradit fueron las frases cargadas de optimismo, incluso cuando la selección ya perdía por 0-3, las críticas contra el comentarista se multiplicaron.

“Solabarrieta, hay una ley no escrita en el mundo del fútbol más o menos DESDE SIEMPRE: no se cantan los goles antes, no se ‘está seguro de que vamos a empatar’ y menos ‘de este córner sale el gol’. Sé que es pensamiento mágico, todos lo sabemos. Pero en serio, fuiste insoportable”, escribió el autor de Historia Secreta de Chile.

Usó la misma plataforma para criticar al portero de Chile, Gabriel Arias."Prometí no criticar a ninguno de la generación dorada... (Arias no es de esa generación). ¡A qué saliste gil de la ...! ¡Venían tres, tres en línea y saliste a cazar moscas a la esquina, gil!", escribió.