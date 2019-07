El delantero holandés de 35 años, Arjen Robben confirmó su retiro del fútbol luego de finalizar su contrato con el Bayern Munich.

"He estado pensando mucho en las últimas semanas. Como todo el mundo sabe, me tomé un tiempo para tomar una decisión meditada sobre mi futuro después de mi último partido en el Bayern Munich. En sin duda la decisión más dura que he tenido que hacer en mi carrera", dijo Robben luego de confirmar su adiós del fútbol profesional.

Los pasos más importantes del jugador holandés fueron cuando defendió al Chelsea, jugando 106 partidos y anotando 19 goles, ganando además dos veces la Premier League y la Copa de la Liga. Luego pasó al Real Madrid donde alzó el título de La Liga. Finalmente pasó al Bayern Munich donde se transformó en uno de sus máximos referentes y levantando la Champions League.

La cuenta de Twitter de la selección holandesa despidió al jugador. "¡Felicitaciones por tu fantástica carrera!", escribieron.