Claudio Bravo y un eventual retorno a la Roja: “Es algo que no depende de mí”

Luego de una clínica para niños que realizó este jueves, el ex capitán de la Roja y bicampeón de América, Claudio Bravo, se refirió a la situación de la selección chilena, tras ser derrotada en la semifinal de la Copa América ante Perú.

El arquero se refirió a la situación que vive el actual portero titular, Gabriel Arias, quien ha sido acosado en redes sociales. “El hecho de ponerte una camiseta y que las cosas no funcionen te deja expuesto. Pero no es la realidad de lo que vives día a día. Te pueden insultar en redes, pero no es lo que se ve en la calle. Difícilmente te lo van a decir en la calle”, aseguró.

El ex capitan chileno además abordó su ausencia de la Roja y dijo que “estaba con la disposición de sumar de donde fuese. Los lugares me los gano trabajando, siendo quien soy y no por llevar 15 años voy a pedir algo. Además venía saliendo de una lesión, hubiera sido mi primer torneo, mis primeros partidos. No tenía motivos para exigir algo”.

“Me puse a disposición del técnico cuando me visitó en Manchester, pero no dependió de mí, dependió del técnico. No estaba en mis manos. Todavía no puedo hablar de un retorno, sigo en vacaciones, tengo que volar a mi club, competir y veremos qué pasa”, añadió Bravo.

El jugador del Manchester City además, en dichos que consignó La Cuarta, sostuvo que “soy una persona adulta, que sé como funciona esto y que no tengo problemas con nadie. No tengo que pedir perdón, no tengo que pedir explicaciones a nadie. Mi labor es aportar, es hacer mejor las cosas y donde me toque estar voy a hacer lo mismo”.

Sobre un eventual retorno a la Roja, el arquero dijo que “es algo que no depende de mí, pero si viaja el técnico 11 mil kilómetros de distancia, te abre un abanico de posibilidades que tu aceptas y después no estás nominado, no depende de mí”.