Christiane Endler criticó desempeño de Arias: "No me ha parecido muy bueno"

La capitana de la selección chilena femenina, Christiane Endler, comentó el desempeño del arquero Gabriel Arias en la Copa América de Brasil y fue bastante crítica con el accionar del meta de Racing Club en la derrota por 0-3 ante Perú, por las semifinales del certamen continental.

La golera de la ‘Roja’, que sumó solo elogios por su actuación en el Mundial de Francia, se refirió al desempeño de su compañero de profesión y no dudó en apuntar algunos yerros cometidos por el oriundo de Neuquén (Argentina).

"Está claro el error que cometió en el segundo gol (frente a Perú). Siento que comete muchos errores en la toma de decisiones. Lo de salir cuando viene un jugador con marca no se debe hacer, dejar el arco vacío. El primer gol creo que también su ubicación no era buena", indicó una de las mejores del mundo en su puesto en diálogo con el programa Mentiras Verdaderas de La Red.

"Lamentablemente a Arias no lo conozco de antes, no había visto sus partidos. He visto solamente lo de Copa América y no me ha parecido muy bueno. Yo no lo puedo juzgar por lo anterior (en Unión La Calera y Racing), porque no lo había visto la verdad. Lo que vi en la Copa América, no fue su mejor torneo, claramente. Tuvo varios errores", complementó.

Para terminar con el tema del argentino nacionalizado chileno, Endler cree que a Arias le pesó la sombra de Claudio Bravo, bicampeón de América con el combinado nacional. "Creo que sí, porque está todo el mundo ahí, atento a lo que va a hacer", dijo.