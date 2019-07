Coté López se despide de Chile: "Les agradezco de corazón"

Luego de que se conociera que Luis Jiménez deja Palestino y vuelve a los Emiratos Árabes para jugar en el Ittihad, Jiménez donde dirige el técnico nacional José Luis Sierra.

Su mujer María José López compartió en redes sociales las reflexiones sobre la decisión de su marido, los agradecimientos a Palestino y la despedida del país.

"Hablaré desde la vereda de al frente como siempre lo he hecho??nunca me he metido en las decisiones futbolísticas de mi marido pero siempre lo apoyaré en todas! estoy feliz porque Luis ha hecho todo lo que ha querido... jugó 10 años en Italia ganó campeonatos, jugo champions leagues...y como les conté el año pasado el quería jugar un año en el equipo del que salió (palestino), fue un regalo que se hizo para el y para Uds , Gracias a Dios se Dió y fue perfecto, llegó y ganaron la copa luego de 40 años, no descendieron y ademas jugó libertadores ??entonces creo que el ticket de realizado ya está hecho ? pero le faltaba un sueño y creo que está por llegar?? yo les agradezco de corazón a la gran familia de palestino por como nos recibieron, por todo el amor que nos entregaron como familia, fueron 10 meses hermosos de verdad una experiencia MARAVILLOSA! Mas que un equipo una FAMILIA?? tino ! Tino ! Tino ! ARRIBA PALESTINO ?? no será mi último grito??????".

El posteo no tardó en superar los 20 mil me gusta.