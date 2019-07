Messi se lanza con todo: "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción"

Lionel Messi, el astro del Barcelona y capitán de la selección Argentina, no se contuvo en las críticas contra los organizadores de la Copa América Brasil 2019 y de la Conmebol, asegurando que a su selección "se le faltó el respeto" durante todo el torneo.

En esa línea el jugador confirmó que no asistió a la premiación por el tercer lugar del torneo ya que "nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción".

Ya en la zona mixta del Arena Corinthians, Messi dijo que "Con una amarilla se terminaba (la disputa con Medel). Lo que dije la vez pasada tal vez pasó factura. No fui a la premiación porque nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto toda esta Copa. No nos dejaron llegar a la final".

Y agregó que "Siempre digo la verdad, soy honesto. Siempre digo la verdad, eso me deja tranquilo. Después, si lo que digo tiene repercusiones no es parte mía, yo siempre soy sincero. Siempre fui claro, como hay que hacerlo en todos los aspectos de la vida".

Además señaló que "se podría haber revisado con el VAR. Más allá de la bronca de no poder terminar este partido, me voy tranquilo".

De todas formas el astro del Barcelona señaló que "me voy tranquilo, con la cabeza alta y orgulloso de este grupo que dio todo" y también tuvo palabras para la selección trasandina, indicando que "El grupo mostró mucha personalidad; no es fácil empezar perdiendo (Colombia) y luego empatando (Paraguay). Eso nos hizo más fuertes y terminamos de una manera muy positiva".