Sigue la polémica: Conmebol sacó comunicado para defenderse ante críticas

La Conmebol, ente organizador de la Copa América de Brasil 2019, publicó este sábado y a través de las redes sociales un comunicado defendiéndose de las críticas en su contra y particularmente de la estrella de la selección argentina, Lionel Messi.

En la zona mixta, luego de la victoria ‘albiceleste’ por 2-1 sobre Chile en la definición del tercer lugar del certamen continental, la figura del FC Barcelona se fue en picada contra el organismo rector del balompié sudamericano. Consignar que el ‘10’ se fue expulsado a los 38 minutos hoy del duelo con la ‘Roja’ por protagonizar un entrevero con Gary Medel, quien también vio la roja.

“Con una amarilla se terminaba (la disputa con Medel). Lo que dije la vez pasada tal vez pasó factura. No fui a la premiación porque nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto toda esta Copa. No nos dejaron llegar a la final", comentó el rosarino, que antes mencionó que la Copa estaba “armada para Brasil”.

Ante esto, la Conmebol salió de inmediato a defenderse. "En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde y un pilar fundamental del fair play es aceptar los resultados con lealtad y respeto. Lo mimo va para las decisiones arbitrales, que son humanas y siempre serán perfectibles”, escribió.

“Es inaceptable que a raía de incidentes propios de la competencia, donde participaron 12 selecciones, todas en igualdad de condiciones, se hayan lanzado acusaciones infundadas que faltan a la verdad y ponen en tela de juicio la integridad de la Copa América”, agregó.

“Dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia, a todos los futbolistas participantes y los cientos de profesionales de la Conmebol, institución que desde 2016 viene trabajando incansablemente por transparentar, profesionalizar y desarrollar el fútbol sudamericano", finalizó.