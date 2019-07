Vidal: "No se pudo el tricampeonato, pero tenemos un equipo que no se rinde"

El mediocampista nacional Arturo Vidal exteriorizó las sensaciones que dejó la participación de la selección chilena en la Copa América ‘Brasil 2019’, luego de perder el sábado en la definición por el tercer lugar por 1-2 ante Argentina en el Arena Corinthians de Sao Paulo.

La ‘Roja’ de Reinaldo Rueda llegaba como bicampeón continental y en la tierra de la samba se debió conformar con el cuarto puesto. El ‘Equipo de Todos’ sumó dos triunfos, sobre Japón y Ecuador; tres derrotas, ante Uruguay, Perú y Argentina; y un empate con Colombia, que se definió a penales con triunfo para Chile.

A través de su cuenta de Twitter, el ‘8’ del combinado reflexionó sobre el paso de la ‘Roja por Brasil. "Tristeza por el resultado, que no fue el que esperábamos. Soñábamos con el tricampeonato, pero no pudimos. Hicimos todo lo posible, no alcanzó. Alegría por saber que tenemos un equipo que no se rinde, que va a seguir luchando por Chile!!”, escribió.

“Y mucha emoción por sentir el apoyo de millones de chilenos que siempre están. En las buenas y en las malas mucho más. Gracias!!! Ahora a descansar y a prepararnos para los nuevos desafíos que son muchos. Un abrazo a todos y vamos Chile”, agregó el jugador del FC Barcelona.

Los próximos desafíos del ‘Equipo de Todos’ serán los amistosos en fecha FIFA, el Preolímpico en Colombia, las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y la Copa América ‘Colombia-Argentina 2020’.