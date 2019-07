[VIDEO] Joao Félix, la nueva joya portuguesa, fue presentado en el Atlético de Madrid

Llegó la nueva joya a España. Hoy fue presentado oficialmente el portugués Joao Félix en el Atlético de Madrid. El delantero de 19 años llegó a un equipo que busca la renovación tras la partida de Antoine Griezmann, última figura e ídolo de los "Colchoneros". Es más, la responsabilidad del joven futbolista es mayor, ya que heredó la camiseta número "7" del francés.

Félix es el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid. El equipo que dirige el técnico argentino Diego Pablo Simeone, pagó 126 millones de euros (142 millones de dólares) al Benfica. ¿Afecta esto a la nueva joya portuguesa? "Son temas de mercado, no sé nada de eso. No le presto mucha atención al tema de las cantidades. Me limito a jugar y a hacer mi trabajo para ayudar al club en el que estoy", dijo en su presentación oficial.

La expectación es total por el hombre que en la última temporada tuvo un registro de 15 goles y 9 asistencias en 26 partidos jugados con la camiseta roja del equipo de Lisboa. Por lo mismo, la presión de sustituír la figura de Griezmann es grande. "Esa presión... me desconecto. A veces escuchamos cosas buenas y otras no", sostuvo.

Es inevitable la comparación con Cristiano Ronaldo, capítán de la selección portuguesa y una de las máximas figuras del fútbol mundial con presente en la Juventus."Yo estoy aquí para hacer mi historia, para ser recordado como Joao Félix. Cristiano es Cristiano y yo soy Joao Félix", dijo. "Como sabemos es un gran jugador. Actualmente el mejor del mundo y quizá de siempre. Me habló mucho de Madrid, que le gustaba mucho", agregó el jugador.

Con tan sólo 19 años, Félix incluso superó el fichaje de Cristiano Ronaldo a la Juventus proveniente del Real Madrid. En ese momento, los italianos pagaron 105 millones de éuros para quedarse con la carta del delantero luso.