Sebastián Núñez, exayudante del Bolívar y llegada de Riquelme: "Era la mejor opción que tenía la U para traer"

La llegada de Marcos Riquelme, delantero proveniente del Bolívar a la Universidad de Chile, es inminente. El delantero viene a ser el nuevo hombre gol del conjunto dirigido por Alfredo Arias, técnico que ya dirigió al argentino en el equipo boliviano la temporada 2018-2019. Sebastián Núñez, chileno que fue ayudante técnico de César Vigevani en el Bolívar en el último torneo donde se coronaron como campeones del torneo, alabó la llegada del goleador al equipo azul.

“Veo la llegada de Marcos con muy buenos ojos. Siento que es uno de los jugadores que necesita la U. Por sus características físicas es un nueve referente de área. Muy goleador. Tiene un juego aéreo por sobre la media. Marcos se destaca mucho siempre por hacer bastantes goles de cabeza, entonces por el juego que tiene Alfredo Arias, conociéndolo, creo que puede andar muy bien”, dijo Núñez en conversación con. “Creo que se va a adaptar rápido, conoce el fútbol chileno y creo que era la mejor opción que tenía la U para traer”, agregó con certeza.

El delantero anotó 27 goles en 37 partidos en 2018. Este año, sumó 13 anotaciones en 21 duelos. A punta de puro gol, Riquelme se ganó a la hinchada de “La Academia”. Por lo mismo, Núñez cree que era el momento para que el jugador partiera del equipo. “La gente en Bolívar lo quiere mucho a Marcos. Fue goleador del equipo en varias ocasiones entonces no es fácil cuando se te va un goleador. Pero creo que era el momento para que él saliera del club”, añadió. Además, el hombre que hizo divisiones inferiores en Santiago Wanderers, apuntó a que Riquelme “hizo los dos goles que nos dieron el título”.

El joven técnico nacional que trabajó en el fútbol boliviano confía en que al calvo jugador no le pesará la camiseta con la U en el pecho, ya que el Bolívar es muy similar. “No creo que sea tan distinto ponerse la camiseta de la U a lo que él venía haciendo en Bolívar. Si bien en cierto acá en Chile el fútbol es un poco más masivo, sobre todo por la hinchada de la U, Bolívar es un equipo grande, es muy similar a la U. Entonces no creo que le afecte el cambio, me parece que por eso se la jugaron para traerlo porque es un jugador que debería rendir de inmediato”, sostuvo.

“Tengo la mejor referencia de Marco. Se brindó al máximo en el trabajo. Jugó incluso lesionado porque no quería perderse minutos, siempre estuvo a disposición. Una persona que en ese aspecto es súper profesional. Yo creo que lo va a seguir siendo acá. Siempre se ha destacado por eso. Hablé con él hace una semana, espero que ahora que cuando llegue a Chile nos podamos juntar. Nos iremos a tomar un café por ahí”, cerró.