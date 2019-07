Marcelo Díaz le dedicó mensaje a Charles Aránguiz: "Fuimos almas gemelas"

Aplaudido por su desempeño en la Copa América, Charles Aránguiz también recibe el afecto de sus ex compañeros en la Roja como es el caso de Marcelo Díaz quien se deshizo en elogios hacia su colega mediante Instagram.

A pesar de que Díaz no estuvo en la competencia continental, el "Príncipe" le envió a Estados Unidos, donde realiza la pretemporada junto a Racing de Avellaneda, la indumentaria autografiada y con un especial mensaje: "Para mi hermano Marcelo Díaz. Con cariño, Charles".

Gesto que el ex volante de la selección agradeció."Tus camisetas son las que guardo con más cariño y orgullo, ha sido un verdadero placer jugar a tu lado. Fuimos almas gemelas durante mucho tiempo y eso no se olvida más. Me pone muy feliz todo tu éxito. Muchas gracias por el regalo! ?????? #elprincipe #idolo".