La llegada de Paulo Díaz a River Plate sigue en espera

10:14 El equipo argentino no habría mandado la oferta que el club árabe donde juega el defensor chileno pidió.

¿Se cae el pase Millonario? En Argentina siguen hablando de Paulo Díaz, zaguero de la Selección Chilena que pretende sí o sí el técnico Marcelo Gallardo en River Plate. Es que el "Muñeco" lo necesita y así se lo ha hecho notar a la dirigencia, pero la última oferta que se hablaba nunca salió de las oficinas de la directiva del conjunto trasandino.

El campeón de la Copa Libertadores quiere reforzar su defensa con el actual jugador del Al-Ahli, además porque tienen que defender la tan codiciada presea continental. Según informó el diario Olé , el club tenía decidido realizar una oferta formal de 3.800.000 dólares por el 80% del pase del defensor de 24 años. Sin embargo, esa oferta jamás salió de las oficinas del Estadio Monumental.

Una de las razones que exponen en Argentina es que la situación financiera del equipo no es la ideal y si bien con la venta de Alexander Barboza a Independiente, equipo dirigido por Sebastián Beccacece, le entregó tres millones de dólares a River, no es suficiente para lo que se pretende hacer. Además, Enzo Francescoli, director deportivo del equipo ha dicho que la gente de Arabia Saudita "no es tan fácil para negociar".

Pero desde el club árabe sí están dispuestos a negociar. Incluso el técnico del equipo Branko Ivankovic aclaró que no le cortará la carrera al jugador. El pero está en que las autoridades del equipo sólo se muestran dispuestas a aceptar la salida de Díaz por la cláusula de rescisión que son cinco millones de dólares más impuestos.

Pero Gallardo lo quiere sí o sí e insistirá por el jugador nacional que quiere dar un salto en su carrera vistiendo la banda sangre de River Plate.