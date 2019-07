Vesta Lugg pidió no viralizar video de acoso de Belloni: “Dejemos de normalizar estas actitudes”

En 2017, Vesta Lugg fue invitada a Vértigo. En ese mismo programa, estaba Ernesto Belloni y cuando le hacían la pregunta del pueblo, Diana Bolocco afirma que la sentía como “una niña, una mujer, muy dulce”. Ahí, fue que el comediante la interrumpió, indicándole que estaba “como para chuparla”.

Por algún motivo, ese video revivió en las redes sociales y la cantante lo ha recibido en distintas ocasiones. “Me asusta pensar que hay gente que considera que lo que pasó ese día en Vértigo merece el constante ‘compartir’ para ‘reírnos’ juntos”, sostuvo en su cuenta de Instagram. “No, no fue gracioso para mí“, agregó.

Luego, continuó: “Ese día, sabiendo que iba a un programa a ‘exponerme’, me fui del canal sintiéndome pesada. Sintiendo algo en el pecho que no me permitía llorar ni racionalizar mis acciones o las reacciones. Decidí agarrar todo lo que estaba procesando y tirarlo debajo de la alfombra y avanzar, porque pensaba que quizás ya había hecho algo que alentara esas palabras hacia mí”.

Hoy, dos años después, la influencer dejó ese sentimiento de culpa y afirmó que no merecía ser tratada como un objeto, por lo mismo pidió que este video no se siga viralizando. “Me he dedicado a responderle a algunos y decirles que lo que me sucedió ese día es acoso y que ni yo ni ellos merecen ser tratados como un objeto ‘para chupar’ y que entiendo que sea un tipo de humor, pero que no, no es gracioso para mí ni para las personas que viven acoso sin que nadie se entere”, insistió.