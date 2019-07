Gary Medel estableció un plazo para su retorno a la UC

El "Pitbull" quiere volver a su casa. El capitán de la Selección Chilena, Gary Medel se refirió a la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Universidad Católica. En el partido frente a Deportes La Serena por Copa Chile, Medel fue hasta San Carlos de Apoquindo para ver el triunfo cruzado.

"Obviamente espero volver algún día. Bueno, no espero, yo creo que voy a volver en un par de años, dos años puede ser y que puedan recibirme con ese cariño que me dan en el día a día, muy feliz así que espero que me apoyen y sigan viendo mi carrera", dijo el jugador del Besiktas al sitio oficial del club.

"Estoy muy feliz de estar aquí en casa, como siempre apoyando a Los Cruzados. Es un agrado muy grande sentir todo ese cariño que me entregan los hinchas, es algo fenomenal así que estoy muy orgulloso por eso", agregó el referente de la Roja.

Para el capitán del Equipo de Todos, la semifinal lograda por la Selección Chilena es "un logro grande pero el objetivo de nosotros obviamente no era quedar cuartos. Nuestro objetivo era ir por el campeonato pero era algo muy difícil, casi ninguna selección ha logrado un tricampeonato y nosotros llegamos con ese objetivo pero no se logró. Hay que seguir, la vida continúa y ahora empezar las vacaciones", cerró.