El alcalde de E. Central cuenta los detalles de la visita de Ronaldinho a Chile

Ronaldinho viene a Chile. El exfutbolista, que brilló en el Barcelona y la selección brasileña de fútbol, arribará en octubre al país a un evento liderado por Estación Central. Rodrigo Delgado, alcalde de esa comuna, contó a hoyxhoy los detalles de la reunión con "Dinho".

"Fue flash", comenzó diciendo el jefe comunal. Es que el viaje con destino a Río de Janeiro se realizó el lunes pasado para volver el martes. Y allá se reunió con Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido como Ronaldinho. "No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Estábamos bien preocupados de cómo iba a ser. Cómo nos iba a recibir. Cuánto tiempo nos iba a dedicar. Él confirmó que en octubre viene a Chile. Viene a un evento deportivo en Estación Central. Va a estar en la comuna más o menos tres días para también juntarse con niños, hacer una clínica, conversar con dirigentes y profesores", reveló.

Delgado contó que fue directamente a la casa del astro brasileño, cosa que al parecer no hace cualquier persona. "El tipo es muy simpático, muy relajado. Nos recibió en su casa. Cosa que aparentemente no hace muy seguido. La gente con la que conversé me decía que era muy raro que recibiera gente ahí", dijo el alcalde, quien también aclaró que se tomó un día administrativo, viajando con recursos propios a Brasil.

"Esto se comienza a gestar a través de una persona en común que llegó a un amigo de él, que nos comentó que Ronaldinho, cuando habían proyectos deportivos y con arista social, muchas veces evaluaba la posibilidad de sumarse", agregó. "Tratamos de tener referentes potentes para que los niños puedan visualizar que si hay esfuerzo y dedicación se pueden conseguir logros", dijo

¿Y cómo fue estar en la casa de Ronaldinho? Para el alcalde de Estación Central este tipo de situaciones no pasan todos los días.

"De repente por el cargo que uno tiene se relaciona con personas. No sé... cuando vino (Barack) Obama a Chile me tocó, por esas casualidades, darle la mano en La Moneda", comenzó diciendo. "Pero estar en la casa de Ronaldinho fue una cosa muy rara. Más encima todo lo que rodea a su figura. La seguridad que hay para entrar a su condominio, en su casa, caminar ahí por los pasillos, por su living, tiene una casa bastante grande. Tiene una cancha de fútvoley, que es una cancha de arena. Porque ahora él practica eso. Me dijo que le gusta porque no tiene contacto con otra persona, no tiene riesgo de lesionarse", relató.

"Es el balón y tú. Nadie más. ¿Qué mejor que eso?", le comentó el exfutbolista al jefe comunal por el deporte que mezcla el vóleibol y el fútbol.

Entre los regalos que Delgado le llevó a Ronaldinho, destacaba un libro que refleja la historia comunal y un vino Carmenere que el brasileño agradeció. "Me dijo que en Río de Janeiro acostumbran a tomar más cerveza por el clima, pero me contó que en Porto Alegre tiene otra casa y el clima allá es distinto. Súper parecido a Chile", cerró.