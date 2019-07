Blanco y Negro descartó el regreso de Matías Fernández

El regreso del experimentado mediocampista Matías Fernández a Colo Colo, pensando en este segundo semestre, quedó en nada luego que el tema se tocara hoy en una reunión de la mesa de la concesionaria del club albo, Blanco y Negro.

El campeón de América con la ‘Roja’ en el año 2015 no está en los planes del entrenador del Junior de Barranquilla, Julio Comesaña, para los próximos desafíos, por lo que buscaba una opción para salir de la tienda colombiana y allí apareció el nombre del ‘Cacique’.

Sin embargo, el director de Blanco y Negro, Daniel Morón, fue el encargado de aclarar este jueves la situación del volante que brillara con la casaquilla colocolina de 2003 al 2006.

"El nombre de Matías ha aparecido por ustedes (los medios). Conmigo no ha hablado, y lo conozco harto, podría a lo mejor llamarme. No sé si con otro director y no lo creo, porque se hubiese comentado", expresó el ex golero.

"En algún momento, como todos lo queremos y lo conocemos, nos encantaría que estuviera, pero hay que ser muy claros, Mario Salas y Marcelo Espina lo han dicho, este equipo se formó a principios de año para terminarlo y no hay cambios de objetivo en ese aspecto", agregó.

Incluso, el director de Junior de Barranquilla, Juan Salvador Barcena, afirmó en la presente jornada que el centrocampista chileno de 33 años seguirá en las filas del club, pese a su irregular temporada pasada, aunque lo más probable que sentado en el banco.