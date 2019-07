[VIDEO] Dybala recordó su experiencia con Sampaoli en Rusia 2018: "Ni me saludaba"

Ayer Jugador de la selección argetnina no guarda los mejores recuerdos del ex técnico de la Roja.

A pesar de haber dejado hace meses la banca de la selección argentina, algunos jugadores aún recuerdan a Jorge Sampaoli y no para bien.Así lo dejó ver el Paulo Dybala en conversación con el programa Fox Sports radio Argentina.

“Hablé con Sampaoli cuando vino a Torino antes de Rusia, como lo hizo con todos los jugadores. Tuve esa charla ahí, pero en el Mundial no tuve más comunicación. Nunca se acercó, nunca me dijo nada. No hablé más con él”, afirmó respecto a su experiencia con el entrenador casildense en Rusia 2018.

“Yo hablé antes de ir al Mundial, pero desde el día que llegué al predio hasta el día que nos volvimos al país no tuve nada de comunicación. Cero, ni me saludaba”, agregó.

Sobre lo mismo, Dybala sentenció que “es raro, vos estás conviviendo en un complejo como en el que estábamos en Rusia, compartimos tiempo, te cruzás muchas veces. Es raro que el entrenador no salude a un jugador, que no le pregunte cómo está, cómo se siente. Fue la primera vez que me pasaba. Y bueno, fue así”.

Finalmente, Dybala explicó por qué él decidió no acercarse al adiestrador: “No quise. Después las cosas no empezaron a salir, tampoco era fácil para él. Yo no me acerqué. No sé si hubiera estado bien acercarme. Creo que había distancia. Imaginé que podía haber pasado algo conmigo, tal vez las declaraciones previas. Todo terminó siendo de la misma manera y me fui a casa”.