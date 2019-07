En los ojos del VAR chileno: así funciona la tecnología que está cambiando el fútbol mundial

Cuarenta segundos tarda el árbitro Eduardo Gamboa en ratificar un gol. Es de mañana en el complejo de la ANFP en Quilín y se disputa la Copa VAR, con la que los jueces chilenos se entrenan para el debut del sistema de asistencia arbitral que fue tan criticado durante la Copa América. Juegan la Sub 17 de Colo Colo y la de Palestino.

A la orilla de la cancha, hay un furgón blanco al que llaman "cabina", pero cuyo nombre técnico es VOR (Video Operation Room). En su interior hay ocho televisores, un mesón y cuatro personas encargadas de revisar cada segundo de un partido.

Enrique Osses, jefe de los árbitros, oficia de guía: “Hay una pantalla master y la de abajo va con un retraso de tres segundos para que el árbitro VAR, Cristian Rojas, pueda ir mirando la pantalla general y limpiando la imagen rápidamente si es que sucede algo que le parece revisable. Si eso pasa, se comunica con el operador y en conjunto buscan las mejores imágenes”, dice.

Junto al árbitro VAR, hay un operador audiovisual y también está el asistente de VAR, Cristian Garay, quien ve el partido en vivo y, pase lo que pase, no puede dejar de mirar la pantalla. En el exterior siete cámaras captan cada movimiento de los jugadores: dos en altura, una detrás de cada arco y tres al borde del campo de juego.

Al interior del VOR, la conversación y el intercambio de opiniones es constante y se analiza cada momento del partido: "jugada limpia", "no sale la pelota", comentan los encargados del sistema.

A los 76 minutos de juego, el delantero albo Luciano Arriagada abre la cuenta. Gamboa ratifica el gol, pero en el VOR detectan un posible vicio.

- Asistente VAR: Plancha, posible falta.

- Árbitro VAR: Que no reanude (el juego).

El árbitro VAR pide las imágenes sin levantar la voz y con premura: "Devuélvete, más atrás, más atrás".

- Operador: Tenemos dos (imágenes) para revisar.

- Árbitro VAR: Vamos, vamos a ver. No sale la pelota. Ahí, quiero ver la izquierda, el contacto. Ya, le pega solamente a la pelota. Déjala seguir. A mí me parece gol limpio. Puede reanudar.

En la cancha, el juez Gamboa pita y marca un cuadrado en el aire con las manos. Decide acercarse a la pantalla y revisar la imagen.

"Velocidad normal primero. Perfecto, ahora lo mismo pero en cámara lenta. Más lento. ¿Puede ser más lento? Párala ahí. Párala un poco más atrás. En el rechazo del defensor, por favor. ¡Ahí! Mantengo mi decisión, muchachos. Es gol", sentencia el árbitro, ratificando el único tanto del encuentro, que en definitiva le dio el triunfo a Colo Colo.

En Chile, el sistema comenzará a implementarse en la Copa Chile a partir de las semifinales, pero se trabajará con él de forma "offline" en Primera A desde agosto, cuando se vuelva de receso. Instalarán la cabina y las cámaras, pero no habrá comunicación con el juez.

Osses dice que las críticas que el sistema recibió en la Copa América les permitió sacar lecciones, y que pretenden emular el funcionamiento que tuvo en el Mundial Femenino. "Estamos trabajando con la empresa proveedora de la tecnología y con la que tiene la señal para que podamos transparentar las revisiones", dijo.

La idea, al contrario de lo que pasó en el certamen continental, es que el público vea en tiempo real lo que se revisa en el VOR y lo que ve el árbitro central en el monitor.

El DT de la Sub 17 de Colo Colo, Luis Mena, dice creer que el VAR generará un cambio en los futbolistas: "Es un poco de educación. Con este mini torneo se van interiorizando en lo que va a pasar después, porque las mañas como tirarse o fingir una falta no lo van a hacer porque van a saber que no les van a creer, ni cobrar”.