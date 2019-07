Esteban Pavez: "Me da pena dejar Colo Colo, pero debo velar por mi futuro"

14:43 "A principio de año me puse metas y una era poder volver a salir al extranjero. Mario Salas me ayudó mucho a llegar al momento que estoy y me voy feliz por eso", indicó el jugador.

El mediocampista chileno Esteban Pavez exteriorizó sus sensaciones a la hora de dejar el país para fichar por el Al-Nasr de Arabia Saudita, su segunda experiencia en el exterior tras defender al Atlético Paranaense brasileño.

Sentimientos encontrados siente el volante que viene de ser parte de la ‘Roja’ en la Copa América de Brasil: pena por dejar la tienda alba y felicidad por vivir una nueva aventura fuera de Chile.

"Por un tema de mi edad, que ya tengo 29 años, fue algo muy positivo poder partir a vivir una nueva experiencia en el extranjero. Me da una pena grande dejar Colo Colo porque es el club que amo, pero debo velar por mi futuro", declaró a Cooperativa el jugador de 29 años.

"A principio de año me puse metas y una era poder volver a salir al extranjero. Mario Salas me ayudó mucho a llegar al momento que estoy y me voy feliz por eso", agregó.

Consultado por si el jugar en el Medio Oriente lo puede perjudicar para futuros llamados a la selección, Pavez indicó que "eso se me pasó mucho por la cabeza, pero creo que si hubiera tenido 23 ó 24 años no habría tomado la decisión. Obviamente que uno siempre quiere estar en la selección y es una meta que ya pude cumplir".

Para terminar, el jugador que cuenta con pasos a préstamo en Rangers, San Marcos de Arica y Unión Temuco tuvo palabras de agradecimiento para el cuadro albo, donde debutó profesionalmente en el año 2009.

"Siempre he dicho que Colo Colo es el equipo que me cambió la vida. Estoy muy agradecido de la gente que conforma el club y del apoyo que me dieron siempre los hinchas", sentenció.