Rodrigo Rojas explica por qué decidió preparar en Irán los Panamericanos

Se acercan los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los más de 300 deportistas nacionales que representarán a Chile en Perú se están preparando con todo para dejar en lo más alto el nombre del equipo nacional.

Uno de ellos es el karateca Rodrigo Rojas, de 28 años, que partió a los 9 teniendo como ejemplo a su padre, quien lo practicaba a nivel a amateur. El resto es historia propia. Rodrigo fue campeón mundial en Irlanda el 2017, campeón panamericano 2016 y medalla de oro en los Juegos Sudamericanos del año pasado. Y los reconocimientos siguen acumulándose.

Ahora su mente está puesta en el Team Chile y lo que serán los Juegos Panamericanos. Por lo mismo, el joven karateca decidió tomar sus maletas e irse directamente al Golfo Pérsico, específicamente a Irán.

¿A Irán? Se preguntará más de alguien. Es que en Chile la imagen de ese país se basa en sus problemas con Estados Unidos, armas nucleares y más conflictos. Pero Rojas explica que más allá de eso, en Irán existe una cultura de artes marciales gigantesca.

"Es hasta ahora, según yo, el mejor en estos momentos en el mundo", contó el deportista a hoyxhoy

El también kinesiólogo confesó que se tuvo que adaptar a la cultura iraní por la vestimenta, pero aún así "son las personas más gentiles en donde he estado en cualquier parte del mundo. Son una gente que te recibe de la mejor forma. Son muy buenas personas. Esa generosidad está inmersa en toda su cultura. Es parte de ellos".

-¿Cómo fue la experiencia de entrenar en Irán?

Fui a prepararme para los Juegos Panamericanos a Irán. Fui dos veces. La primera vez fui 10 días y después fui 13, más o menos. La experiencia fue muy enriquecedora. Es un país hermosísimo, con miles de años de cultura... de cultura persa, ¡los inicios de la civilización humana! También tienen un choque cultural bastante fuerte con nosotros, porque por ejemplo los hombres no podemos vestir short en la calle, sólo podemos usar pantalones largos.

-¿Y cómo es el karate iraní?

El karate iraní es hasta ahora según yo, el mejor en estos momentos en el mundo. Llevan tres oros consecutivos en equipos en el mundo. Tienen muchas medallas mundiales, principalmente en 10 categorías, que son de mayor peso. Tienen por lo menos cinco competidores metidos en el top ten del ranking, ya sea en más de 84 kilos o menos. Así que fue una muy buena idea el hecho de preparar mi juego allá. Me ayudaron de la mejor manera.

-¿En qué se diferencia con el chileno?

La diferencia con el chileno… ¡uf! Es un poco difícil, pero la verdad es que ellos tienen un mundo del karate mucho más desarrollado. Ellos tienen un millón de practicantes de karate, a diferencia de nosotros que tenemos mucho menos. Con suerte un par de miles.

-¿Crees que te fortaleció este entrenamiento?

Por supuesto que me fortaleció. El solo hecho de estar entrenando y compitiendo con lo mejor del mundo me ayuda a poder estar de la mejor forma. Estar peleando con los mejores de verdad es un privilegio que pocos han tenido y por supuesto que ayuda a agarrar confianza con miras a los juegos.

-¿Cuáles son tus expectativas en los próximos Juegos Panamericanos de Lima?

Simplemente he querido enfocarme en el proceso. Quiero llegar bien y sintiéndome bien. Sé que si me enfoco en el sentirme bien dentro de la pelea voy a obtener los mejores resultados. He venido así en los últimos cinco años en los Panamericanos en los que he estado. He tenido muy buenas medallas, así que simplemente quiero enfocarme en el proceso.

-¿Qué significa para un deportista representar a Chile en estos juegos?

Para mí es un honor el sólo hecho de representar a Chile afuera. Me llena de orgullo. Más aún el tener la posibilidad de entonar el himno nacional para mí es algo que me llena de emoción, me pone los pelos de punta y es por eso que también he hecho todo lo que está a la mano. Inclusive he sacado dinero de mi bolsillo para poder obtener esa medalla y dejar a Chile en lo más alto en este torneo. De verdad mi mayor motivación es poner esa bandera en lo más alto del pódium. Estos juegos tienen un tono especial para mí, ya que en los últimos me quedé por una pelea afuera de Toronto 2015. Tenía muchas ganas y expectativas de poder haber estado representando a Chile en esos juegos. Ahora vamos a tratar de hacer todo lo posible para dejar a Chile en lo más alto.