Gabriel Arias se refiere a su desempeño en los últimos partidos de la ‘roja’: "En la Copa América no tuve mis mejores partidos"

15:16 Además dijo que “ puede ser que en Chile me critiquen más por nacer en Argentina”.

Gabriel Arias se sincera: “En la Copa América no tuve mis mejores partidos”. El meta que fue duramente criticado por el segundo gol que recibió la ‘Roja’ ante Perú, rompió el silencio luego de haber cerrado sus redes sociales ante amenazas de fanáticos chilenos a su familia, conversó con TYC Sport acerca de su desempeño en ese torneo.

Una de las primeras cosas que aclaró fue su drástica decisión de cerrar sus redes sociales luego de las amenazas.

Con algo de molestia expresó que “puede ser que en Chile me critiquen un poco más por haber nacido en Argentina. Las críticas como jugador las acepto pero cuando meten a la familia, ya no. Me han amenazado de muerte a mí y a ellos”.

A lo que luego sumó: “Las redes sociales son uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Le dan voz a los que nunca la tuvieron y hay muchos que piensan que tienen el derecho de decir lo que sea”.

Sobre la continua y molesta comparación con el meta bicampeón de la Copa América, Claudio Bravo, el meta de Racing dijo que “en la selección de Chile atajó muchos años Claudio Bravo y siendo figura. A cualquiera en ese puesto lo hubieran criticado tras alguna falla. Lo tomo como algo normal”.

Sobre su error con Perú en el segundo gol del equipo incaico, Arias declaró que “salí a buscarlo muy lejos(...)Son decisiones que se toman rápido y hay que hacerlo. Uno en el momento piensa que es acertado, pero a veces se puede fallar”.

Finalmente sobre el altercado de Gary Medel con Lionel Messi, en el que llegó a separar, dijo que él habría zanjado la situación con “una amarilla para cada uno”.