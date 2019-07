Mati Fernández sufrió una lesión muscular y será baja en Junior

El mediocampista chileno Matías Fernández será baja en el Junior de Barranquilla para el cruce de este domingo ante Patriotas, por la segunda fecha del Torneo Clausura colombiano, al presentar una fatiga muscular.

El volante venía de dejar buenas sensaciones en los pocos minutos que estuvo en el duelo ante Tolima, en el estreno del ’Tiburón’ en el campeonato, pero los problemas físicos volvieron a complicar la regularidad del otrora jugador de Villarreal y Fiorentina.

El entrenador del cuadro rojiblanco, Julio Comesaña, fue el encargado de anunciar en la presente jornada la ausencia para el próximo desafío de Matías, que asomaba como estelar para el choque en el Estadio La Independencia.

"Matías Fernández no viajará a Tunja porque tiene una fatiga muscular. Les aviso para que después no digan que no lo hice jugar", expresó el estratega.

Luego de su fallido retorno al ‘Cacique’, Fernández volvió con todo a los entrenamientos en el cuadro de Barranquilla. Incluso, los medios colombianos afirmaban que al chileno se le veía "rápido, ágil y con excelente estado físico. Parecido al Matías que todos conocimos en el Colo Colo".

De esta forma, el experimentado centrocampista y mejor jugador de América 2006 deberá ahora concentrarse en dejar atrás el problema físico para así volver en un corto plazo a ver acción en la liga colombiana, donde espera dejar atrás el opaco registro de la pasada campaña.