Cecilia Pérez: "Nos veían como los negritos de Harvard"

En una sincera entrevista con La Segunda la vocero de Gobierno, Cecilia Pérez habló de la discriminación que ha vivido en la política."No soy una aparecida, no vengo de una élite ni tengo una familia poderosa, soy una chilena común y corriente. Me respetan a nivel político y por ser mujer. Saben que tengo una trayectoria y que me he sacado la mugre. Pero claro, en algún momento sentí desprecio a la cuna. No solo en la derecha", comentó.

En duros términos, Pérez desclasificó los términos que con algunos colegas se referían a ella y otros que no vienen de la clase alta. “Hay otros hombres y mujeres que han salido de La Florida y, claro, nos veían como ‘los negritos de Harvard', mira qué lesera más grande. Pero todos esos comentarios, el bullying que te pueden hacer por el aspecto físico, hay que enfrentarlo".

También comentó la manera en que le afecta que las encuestas no apoyen a la actual administración. "Voy a ser bien franca: me duele, porque me doy cuenta cómo el presidente se saca la mugre”.