Jarry: "El primer título no es nada fácil conseguirlo y es sumamente especial"

El tenista nacional Nicolás Jarry (64° del ránking mundial) no escondió su emoción este domingo a la hora de exteriorizar sus sensaciones por ganar el primer torneo ATP de su carrera, específicamente el de Bastad en Suecia de categoría 250.

En la definición en la arcilla escandinava, la segunda raqueta nacional se impuso al argentino Juan Ignacio Londero (71°) con parciales de 7-6 (7) y 6-4.

"Estoy súper feliz, el primer título no es nada fácil conseguirlo y es sumamente especial. Lo primero de cualquier cosa es súper difícil y hay que sacárselo. Tuve dos oportunidades anteriormente en las cuales no se dieron, pero hice buenos partidos y no se dio", expresó Jarry en diálogo con Cooperativa.

Además, el santiaguino de 23 años se dio el tiempo de recordar las finales ATP perdidas en Sao Paulo 2018 y Ginebra 2019. "Con Fabio Fognini (en Sao Paulo) estuve break y set arriba y con Alex Zverev (en Munich) tuve dos set points y no se dio, pero fueron partidos muy duros, en los que dejé todo, hoy también lo hice con la ilusión de que se me diera y así fue", dijo.

En cuanto al rendimiento desplegado en la semana en Bastad, el ‘Príncipe’ declaró que "pude jugar muy buen tenis, uno de los mejores de mi vida. O sea, ganar un campeonato sin perder ningún set es muy difícil y lo logré hacer".

"En ningún momento estuve apretado, casi siempre estuve con el control de la mayoría de los partidos y eso significa mucho. Estoy jugando muy bien y espero mantenerlo para el resto del año y espero que este título me de un plus de confianza para seguir", complementó.

Al momento de analizar la final con Londero, Jarry indicó que "Juan Ignacio estaba jugando muy bien, estaba muy agresivo, no hubo mucho rally y era difícil de sentirse bien, por lo que había que luchar nomás, tratar de sacar lo mejor posible y esperar que se diera un opción de quiebre y aguantar como sea después, tal como fue".

Gracias al título conseguido este domingo en Suecia, Jarry alcanzará el lunes el mejor ranking de su carrera. La segunda raqueta nacional protagonizará un salto de 26 puestos para aparecer en la casilla 38° del orbe, con 1.135 puntos.