Ignacio Casale: "Soy muy perfeccionista y se me revolvió la cabeza. En un minuto dije basta, esto ya no es mi pasión"

Desde 2010 a 2018 Ignacio Casale vivió un intenso ciclo en el Rally Dakar que lo marcó a fuego. "Imagínate, en mi primer Dakar el 2010 yo tenía 21 años, ahora tengo 32", rememora a hoyxhoy , después de lograr dos títulos en quads en 2014 y 2018.

Fue tanto el desgaste físico y emocional que acusó Casale, que necesitó parar. Lo pensó y este año decidió correr en la categoría Side By Side, donde tuvo que abandonar en la sexta etapa y no pudo reeditar su éxito reciente. "Lo pasé muy bien, me encantó la sensación de manejar un Side By Side. Creo que puedo tener chances de andar bien en el futuro. Tengo el manejo, el talento para ser competitivo, pero todavía no es mi hora ahí", contó.

Pero antes del Side By Side, vino el colapso y el desgaste. Más sincero que nunca, el "Perro" cuenta que pensó en dejarlo todo en el 2018: "Me pongo las metas muy altas, soy muy perfeccionista y crítico conmigo mismo. Lo mismo con la gente, que te dicen que tienes que ganar, que fracasaste, que te retiraste. Todo ese tipo de cosas me revolvió la cabeza y en un minuto dije basta, quiero retirarme, esto dejó de ser mi pasión".

Prosigue su relato sobre cómo vivía en esos momentos. "Iba a entrenar y me daba lata cambiarme; iba a entrenar y me daba lata ponerme el casco; iba a entrenar y me daba lata andar en moto porque lo hacía por obligación y por eso tuve que poner un break", agregó.

Rememora y ahora Casale espera trabajar bajo otro foco después de tantos años de experiencia: "Antes me costaba mucho levantarme anímicamente cuando fracasaba, me demoraba cuatro o cinco meses y eso hacía que me costara mucho volver a subirme a la moto o volver a entrenar. Eso es algo que quiero cambiar para que no me vuelva a ocurrir".

¿No quedaste con la sensación de que, después del título del 2018 en quads, pudiste haber seguido haciendo historia y ganado por tercera vez?

Sí, lo pensé muchas veces. Pero pensé que no quiero un tricampeonato. Estaba tan mal que necesitaba un descanso porque la llamita de la pasión se me apagó. Y si sigo corriendo así, puedo tener un accidente que me cueste la vida. El tricampeonato llegará en el momento en que tenga que llegar. No podía seguir corriendo así de presionado por 11 años seguidos.

Es el equipo campeón de este año en la categoría (ganó Nicolás Cavigliasso) y tienen un quad desarrollado en Francia por Yamaha en conjunto con Dragon. Tienen tecnología que acá no tenemos, si bien mi quad fue el campeón 2018, el que tienen ellos me puede dar las mismas prestaciones y yo voy a agregarle cosas mías como la suspensión o en el motor. El servicio es desarrollado por ellos y tienen un stock de repuestos muy grande, lo que me da mucha tranquilidad.

Antes me hacía cargo de todo. Mi camión, mis mecánicos, ver el hotel, el restaurant. Ahora solamente viajo, me dedico a correr y ellos se hacen cargo de todo, hasta para llevarme a los hoteles. Tengo trato de piloto oficial y eso es lo que me sedujo.

Sí, lo quería. Si el Dakar se hubiese mantenido en Sudamérica no sé si hubiese vuelto a correr por lo mismo. Hace rato que buscaba ser parte de un equipo donde yo no me preocupara de nada, donde viaje y esté todo listo. Ahora en septiembre viajo a conocer la moto, en octubre a Marruecos (en la cuarta fecha del Mundial de Rally Cross Country) y después el Dakar en enero. La única condición que puse fue llevar a mi mecánico Manuel, que tengo plena confianza porque es mi mano derecha. Estará él más la ayuda de un mecánico francés.

El plan es entrenar 10.000 kilómetros en entrenamientos privados. Eso más el Atacama Rally, Marruecos y dos fechas en Argentina. Serían entre 15 mil a 17 mil kilómetros de entrenamiento de aquí hasta los últimos días de diciembre.

Adiós a Sudamérica

Casale ve como un adiós natural que después de 11 años el Rally dejara el continente. "Fue algo impresionante cómo movió gente, en el país y los países. Es uno de los eventos más grandes del mundo y que haya estado en Sudamérica es algo que no se va a olvidar. Pero todo cumple un ciclo. Se fue por temas económicos".

¿Chile pudo hacer más para recuperar su organización del 2016 en adelante? ¿Crees que faltó algo?

Sí, me hubiese gustado que se haya invertido la plata que tenían que invertir para tener el Dakar acá, pero no se hizo y ya está, no hay que culpar a nadie por eso. Ahora hay que disfrutar Arabia, porque como te dije, si se hubiese corrido acá, tal vez mi carrera habría llegado a su fin. Ahora lo que se viene es una inyección de energía, vamos todos en igualdad de condiciones, nadie conoce Arabia y lo va a convertir en algo interesante.