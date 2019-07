Nuevo defensor de la Juventus dijo que un club no lo quiso fichar porque su padre estaba gordo

El nuevo defensa de la Juventus, Matthijs de Ligt se refirió al momento cuando estaba siendo sondeado por grandes equipos europeos luego de su gran campaña con el Ajax. Es que el zaguero de 19 años se molestó con el medio inglés Mirror por una información que lo vinculaba con el Manchester United.

"Salían cosas todos los días, algo nuevo surgía cada día. Llegó a salir una noticia de que un club no me iba a comprar porque mi padre era demasiado gordo y yo habría tenido la misma tendencia. ¡Es ridículo!", comentó en una entrevista a Voetbal International.

Además, se refirió a su negativa de firmar por el Paris Saint Germain. "El dinero nunca ha sido importante para mi elección, los que me conocen saben que el dinero no me empuja de un lado a otro. Entonces todos tienen su propia opinión y respeto, pero ciertas cosas, en realidad, se han dicho de manera demasiado superficial", cerró.