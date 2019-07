Diego Carrasco y el partido de la U ante Palestino: "Ya es momento que salgamos del fondo"

Universidad de Chile se prepara para la vuelta del campeonato. En esta segunda rueda, los azules enfrentan a Palestino a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El zaguero Diego Carrasco fue tajante en la previa del partido. "Ya es momento que salgamos del fondo. Hemos venido haciendo las cosas bien".

Es la U lleva siete partidos al hilo sin perder. Un panorama totalmente distinto a lo que pasó en la primera rueda. El presente del excapitán de Coquimbo Unido es alentador en el equipo azul. Es que tras la lesión de Jean Beausejour, Carrasco ingresó al equipo como lateral izquierdo, posición en la que ya jugó en el Pirata. "Hay que pelear el puesto. Va a ser dura la pelea y hay que hacérselo difícil al técnico".

"El equipo está bien. Sabemos lo que estamos jugando ahora. La idea del profe la estamos haciendo partido tras partido. Vamos a hacer lo posible para ganar el sábado", agregó.

Carrasco también se refirió al puesto en el que está jugando actualmente en reemplazo de Beausejour. "El momento en la cancha se va manejando durante el partido. Me dicen que juegue libre. Que haga lo que sé hacer yo. Si tengo que pasar paso o si me tengo que quedar me quedo", dijo.

Sobre la situación con los jugadores jóvenes que parten de la U, como Gonzalo Collao o Yerko Leiva, el defensor se refirió al supuesto apuro del que se habla de los canteranos en el fútbol chileno para partir a Europa. "Son decisiones de ellos, nada más. Tienen que esperar y pensar qué es lo que quieren ellos para su futuro", agregó.

En la misma línea, el futbolista de 24 años analizó su paso desde Coquimbo Unido en la Primera B a jugar en la U. "Fue un lindo momento salir campeón en Coquimbo. Ahora estar acá en la U... Sé que llegué al equipo más grande de Chile. Estoy peleando para jugar y ser titular. Si no, estaré apoyando a mis compañeros siempre. Hay que seguir luchando, las cosas llegan solas con perseverancia", analizó.

Sobre Marcos Riquelme, último delantero que fichó por los azules, Carrasco dijo que "llegó con muchas ganas de aportar al equipo. Creo que así va a hacer. Se unió muy rápido al grupo. Va a dar que hablar Marcos más adelante", cerró.