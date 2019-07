El presente de los últimos canteranos que dejaron Universidad de Chile

A raíz de la tan comentada salida de algunos juveniles de Universidad de Chile como el volante Yerko Leiva y el arquero Gonzalo Collao, la partida de varios canteranos o jóvenes promesas que ha adquirido la U por no tener un espacio en el equipo titular ha sido una constante. Y algunos casos son conocidos. Por ejemplo Valentín Castellanos, argentino que con tan sólo 16 años llegó al Centro Deportivo Azul. El mendocino solamente jugó un partido con la camiseta azul. Y fue por Copa Libertadores. A los 75' minutos ingresó por Sebastián Ubilla ante Corinthians cuando el equipo perdía 2-0 en Sao Paulo. Luego no se vio más con la U en el pecho. Hoy, Castellanos luego de un paso por el fútbol uruguayo en el Club Atlético Torque, juega en el New York City F.C. de la MLS donde compartió con el futbolista español David Villa. Hoy es una de las figuras del equipo.

Otro caso parecido es el de Nazareno Solís. El también futbolista argentino que actualmente tiene 25 años, llegó a la U el 2014 y jugó solamente 25 minutos ante Magallanes por Copa Chile. Pero su historia con los azules llegó hasta ahí. Llegó a Talleres de Córdoba en la Primera B Nacional de Argentina. Ahí logró el ascenso y logró destacar en el equipo, siendo contratado por Boca Juniors. Actualmente, Aldosivi de la primera división de ese país, es el club del jugador. Otro juvenil es el boliviano Bruno Miranda, quien llegó a las divisiones inferiores el año 2015 siendo seleccionado nacional de su país. Debutó ante Colo Colo en marzo de 2016 jugando más de 60 minutos en el empate sin goles. Luego de eso pasó a Estados Unidos, al DC United para luego terminar en el Jorge Wilstermann de Bolivia.

Juan Ignacio Duma, quien fue hasta figura con la U, dejó la institución por la poca continuidad que Marco Antonio Figueroa, DT en ese entonces, le entregó. Hoy juega en Barnechea en la Primera B. Incluso fue tasado en 15 millones de dólares luego de marcarle dos goles a Colo Colo y darle el triunfo a los azules ante la UC en la final de la Copa Chile 2013.

Otros nombres que forman parte de esta larga lista son los de Fabian Carmona, Luis Felipe Pinilla, Leandro Cañete y Nicolás Ramírez, este último salido a préstamo a Huachipato. Lo mismo que Franco Lobos quien está siendo figura importante en La Calera y Mathias Pinto, delantero de Ñublense.