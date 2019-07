La U confirmó lesión de Johnny Herrera

11:48 El arquero, quien esta semana se vio envuelto en una polémica por sus dichos sobre el club, no estará entre los citados para el duelo de este sábado con Palestino.

El cuerpo médico de Universidad de Chile entregó este viernes el estado físico de los jugadores que no podrán estar mañana ante Palestino, por la 15ª fecha del Campeonato Nacional, confirmando la lesión del arquero Johnny Herrera.

El golero no fue citado el jueves por el entrenador Alfredo Arias para el cruce con los ‘árabes’, en La Cisterna, generando sorpresa y todo tipo de especulaciones. Horas después se supo que el ex seleccionado chileno no fue nominado por molestias.

A través de un comunicado, el cuadro azul reveló que el experimentado guardameta no fue convocado para el partido con los pupilos de Ivo Basay al presentar un un esguince medial en su tobillo derecho.

Además, Pablo Parra está aquejado por un desgarro miofascial del sóleo izquierdo, Matías Campos López por una tendinitis en el aductor derecho, Jean Beausejour tiene un desgarro en el tríceps sural izquierdo y Augusto Barrios pasa por la reconstrucción del ligamento cruzado anterior.

La ‘U’ (decimotercero en la tabla con 12 puntos) se medirá este sábado a Palestino (séptimo con 19 unidades) en el Estadio Municipal de La Cisterna desde las 15:00 horas.