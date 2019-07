Claudio Bravo sorprendió a un hincha con recomendaciones alimenticias para su hijo

El bicampeón de América con la selección chilena, Claudio Bravo, sorprendió a un usuario de Twitter con su respuesta mediante la misma red social, y se ganó los aplausos de muchos de sus seguidores con su recomendación alimenticia.

Ello, debido a que el usuario de Twitter publicó una foto y escribió "cómo le explico a mi hijo el gran capitán Claudio Bravo se comía todas las verduras cuando pequeño".

Bravo entonces respondió: "¡Mi campeón! Hay que alimentarse. Eso no quiere decir que coma cualquier cosa. Las verduras son muy importantes en nuestra alimentación. A comer bien. Más verduras, menos papas fritas. Más fruta, menos dulces. Más pescado, menos hamburguesas, completos. Más agua menos bebidas".

Los usuarios de la red celebraron la respuesta de Bravo y le dejaron mensajes. "Eres el mejor! Eres un deportista íntegro, un verdadero referente para nuestros hijos","es que te pasaste capitán. Enmarcado para mis dos hijas. Algo mañositas con las verduras", "so es poner jineta, eso es ser capitán de la selección, no enfrascarse en peleas rascas", "si lo dice el gran capitán no queda mas q hacerle caso", fueron algunos de los dichos de los seguidores del arquero.