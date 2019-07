Gustavo Quinteros: "El resultado fue justo, pero creo que no se debió jugar"

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, valoró este domingo el haber conseguido los tres puntos en una cancha difícil como la del Estadio CAP-Acero, más aún con las condiciones climáticas adversas, aunque aseguró que el partido con Huachipato se debió haber suspendido por el mal estado del campo de juego.

El estratega de origen argentino declaró tras el pitazo final que "creo que no se debió jugar, me siento responsable y más allá del resultado que para nosotros fue positivo, no estaba la cancha para jugar un fútbol normal. También perjudicó a Huachipato. En las zonas de ataque era donde más agua había, no se podía jugar un fútbol como el que queremos todos, sumamos puntos pero creo que nos hemos equivocado en que el partido se haya jugado".

Respecto al trámite de la brega en Talcahuano, el otrora seleccionador de Bolivia y Ecuador dijo que "no podemos hacer un análisis futbolístico de la manera que se jugó, no se podían dar tres pases seguidos salvo el primer tiempo, ni nosotros ni Huachipato pudimos hacer lo mejor, pero tuvimos la posibilidad de ganarlo, estuvimos más en el campo rival y el resultado fue justo dentro de lo que se pudo hacer en el campo".

Consultado por la lesión que sufrió Benjamín Kuscevic en el primer lapso, que le impidió seguir jugando, Quinteros señaló que "esa fue una jugada que quizás no tuvo mucho que ver el campo. Pero en las jugadas divididas, con jugadores leales, ellos van con todo el peso del cuerpo, eso los perjudica y puede producir alguna lesión inesperada. Esperemos que lo de Kuscevic no sea nada grave".

Para terminar, Quinteros admitió gestiones de Cruzados SADP para conseguir el fichaje de Alfonso Parot, lateral que milita hoy en Rosario Central.

"Hay gestiones por dos jugadores, uno de ellos es Parot. Sabemos bien que llegue a fin de año es más complicado por las temporadas, y nos vendría muy buen por la reciente salida de Benjamín Vidal", sentenció.