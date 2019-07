Johnny Herrera: “A lo mejor me va a retirar mi personalidad del fútbol”

La semana pasada la dirigencia de Azul Azul concretó una reunión entre el DT de Universidad de Chile, Alfredo Arias, y el postergado referente del club, Johnny Herrera.

En entrevista con La Tercera, el portero reveló sobre la conversación que “me dijo que seré un jugador más, que seré tomado en cuenta, que tendré las mismas posibilidades de jugar que todos mis compañeros de plantel”.

En la misma línea, agregó que “trataré de terminar de la mejor forma posible este año y conversaremos a final de año. Evaluaremos qué es lo más conveniente para todos”.

Sobre lo mismo, reveló que existen muchas opciones de finalizar su contrato en la “U” y posteriormente buscar otro destino, aunque puede que no juegue por mucho tiempo más.

Herrera manifestó que “queda poco, no es fácil sostenerse en un equipo grande. Falta poco, pero no sé si el fin. Queda poco, quizás no por rendimiento o condición física. Hay un estrés emocional que te pasa la cuenta”.

Además, fue claro al sentenciar que “a lo mejor no me va a retirar el fútbol, me va a retirar mi personalidad. Voy a mandar todo a la cresta y chao, se acabó. Queda poco, quizás, pero aún no es el fin de la era Herrera”.

Con respecto a la opción de retirarse en otro equipo, el golero sostuvo que “ahí veremos. Esperaremos a fin de año. Veremos las ofertas laborales de toda índole, hasta de bailarín me sirve. A fin de año veré a qué me dedico…si sigo en el fútbol o hago otra cosa”.